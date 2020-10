/R E P R I S E -- Séance publique virtuelle d'exo le 15 octobre 2020/

La séance publique du 15 octobre prochain traitera des enjeux liés au transport collectif durant cette pandémie, notamment l'achalandage, les mesures sanitaires et les nouveaux horaires. Ce sera également l'occasion de faire le point sur divers projets en cours, d'exposer la vision d'exo ainsi que les défis des prochains mois et des prochaines années dans cette nouvelle réalité qui est la nôtre et à laquelle nous nous adaptons depuis mars dernier.

« Il est primordial pour exo d'échanger avec les citoyens et les usagers, et d'entendre leurs préoccupations malgré la situation qui requiert la distanciation physique. C'est pourquoi nous maintenons la tenue de notre séance publique automnale, mais virtuellement. J'espère que vous serez encore une fois nombreux à vous joindre à nous. Ce sera certainement l'occasion de faire un retour sur les derniers mois, d'échanger sur la manière dont exo participe à la relance économique et sur l'avenir de nos services », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Pour assister à la diffusion en ligne de la séance publique du 15 octobre prochain :

www.facebook.com/alloexo

Pour obtenir les modalités de la séance publique du 15 octobre prochain :

exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté.

