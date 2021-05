/R E P R I S E -- Séance publique du conseil d'administration d'exo le 15 juin 2021/

MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - En conformité avec sa loi constitutive, exo annonce la tenue de la séance publique annuelle du conseil d'administration le 15 juin prochain à 17 heures. Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, cette séance sera webdiffusée sur Facebook. Les détails concernant les modalités sont disponibles sur le site web d'exo.

La séance publique annuelle du 15 juin prochain sera l'occasion de présenter le bilan de l'année 2020 et d'échanger sur la manière dont exo envisage les prochains mois et la relance économique.

Pour consulter le Rapport annuel 2020 d'exo, cliquez sur le lien suivant :

https://exo.quebec/Media/Default/pdf/section8/publications/EXO_RA2020.pdf

Pour assister à la diffusion en ligne de la séance publique du conseil d'administration d'exo le 15 juin prochain :

https://www.facebook.com/alloexo/

Pour obtenir les modalités de la séance publique du conseil d'administration d'exo le 15 juin prochain :

https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

Notez que vous pourrez poser vos questions en direct sur Facebook ou nous les faire parvenir à l'avance via le site web d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

