/R E P R I S E -- Rentrée 2021 : 6 signes que quelque chose cloche avec le sac à dos de votre enfant/

L'Association des chiropraticiens du Québec souhaite informer les parents des signes qui les avertiront que quelque chose cloche avec le sac à dos :

L'enfant doit se pencher vers l'avant pour balancer le poids du sac à dos L'enfant lève une épaule afin d'éviter que la bretelle ne glisse Le sac à dos de l'enfant lui bat sur le postérieur quand il marche L'enfant doit placer une main sous son sac à dos de manière à soulager la pression sur ses épaules La peau de l'enfant porte les marques des bretelles quand il les enlève L'enfant se plaint de douleurs au dos, au cou ou aux épaules

Selon l'expérience clinique de Dre Boivin, chiropraticienne, « le port prolongé d'un sac à dos mal ajusté peut occasionner des douleurs et des déviations de la posture ».

Comment choisir le bon sac à dos :

C'est la grandeur de l'enfant qui détermine en grande partie le choix d'un sac. Il est donc essentiel qu'il soit présent lors de l'achat du sac à dos. Recherchez les caractéristiques suivantes :

Le sac est composé de matériel résistant, mais léger

Les bretelles ont idéalement 2 pouces de large, elles sont rembourrées et ajustables

Des ceintures sont prévues à la hauteur de la taille et du torse

Le derrière du sac est rembourré pour un meilleur confort

Plusieurs pochettes et compartiments facilitent la répartition du poids du sac

Le dessus du sac ne doit pas dépasser le haut des épaules de l'enfant

Le fond du sac ne doit pas être plus bas que les hanches (non appuyé sur les fesses)

Visionnez la capsule Il faut ce qu'il faut, écoute ton chiro… pour choisir le bon sac à dos en cliquant ici.

Bonne rentrée !

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et naturelles.

