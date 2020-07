/R E P R I S E -- Régimes de retraite municipaux - L'UMQ prend acte de la décision de la Cour supérieure sur la constitutionnalité de la Loi 15/

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a pris acte de la décision rendue aujourd'hui par la Cour supérieure du Québec à propos de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15).

Dans son jugement, l'honorable Benoit Moulin a reconnu la constitutionnalité de la loi 15, rejetant du même coup, en partie, la requête des associations syndicales. La Cour supérieure a toutefois déclaré inconstitutionnels, invalides et inopérants les articles de la loi visant les personnes retraitées, notamment ceux permettant aux municipalités de mettre fin à l'indexation de la rente de leur personnel retraité au 31 décembre 2013.

« La décision de la Cour supérieure vient confirmer que le législateur était dans son droit d'adopter la loi 15. Cet outil législatif, demandé par l'UMQ depuis plusieurs années, était devenu nécessaire, entre autres en raison du vieillissement démographique, de l'instabilité de la situation économique mondiale et de la croissance constante des dépenses des municipalités. Nous étudierons le jugement de façon plus approfondie, au cours des prochaines semaines, afin d'en évaluer les impacts pour nos membres concernés », a indiqué la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Rappelons que depuis son adoption, en décembre 2014, la Loi 15 fait l'objet de nombreuses contestations judiciaires de la part des associations syndicales, pouvant potentiellement avoir un impact pour les 108 municipalités qui offrent à leurs employées et employés un régime de retraite à prestations déterminées.

L'UMQ a suivi de près ce dossier au cours des dernières années et a notamment obtenu le statut d'intervenant auprès de la Cour supérieure. Cela lui a permis d'appuyer ses municipalités membres visées par les différentes contestations judiciaires, d'assurer la concertation entre elles et de mener des représentations globales sur les impacts de la Loi 15.

Le délai pour déposer une requête en révision judiciaire n'étant pas expiré, l'UMQ continuera à suivre de très près le dossier et à représenter ses membres sur le plan juridique.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca