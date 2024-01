/R E P R I S E -- PROJET FLEXIPRÊT POUR LES FEMMES - Invitation à la conférence de presse du lancement officiel - Le lundi 8 janvier 2024/

SHAWINIGAN, QC, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Le Réseau des SADC et CAE, ainsi que la SADC Shawinigan, vous invitent au lancement du nouveau projet national Flexiprêt pour les femmes. Nous vous y dévoilerons les détails de ce projet d'expérimentation qui sera mis en place dans différentes régions du Québec et dont l'objectif est de mieux répondre aux besoins d'accompagnement et de financement des femmes entrepreneures à temps partiel. En plus de représentants des SADC et CAE, l'honorable François-Philippe Champagne sera sur place et s'entretiendra avec quelques flexipreneures à propos de leurs défis et de leurs besoins bien à elles.

PARTICIPANTS.ES À L'ANNONCE:

L'honorable François- Philippe Champagne , Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice -- Champlain , Québec

, Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de -- , Québec M. Pascal Harvey , directeur général, Réseau des SADC et CAE

, directeur général, Réseau des SADC et CAE Mme Amélie Racette, coordonnatrice Flexiprêt pour les femmes

Maîtresse de cérémonie : Mme Sylvie Lavergne , directrice du développement et des communications, SADC Shawinigan

Les intervenants seront disponibles pour des entrevues sur place.

DATE : Lundi 8 janvier 2024

HEURE : 10 h

LIEU :

Digihub

1250, avenue de la Station, 2e étage,

Shawinigan (Québec) G9N 8K9

Confirmer votre présence ici au plus tard le 5 janvier.

L'événement sera également webdiffusé en direct sur:

ZOOM (exclusif aux médias) https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtfu6prjstEtwNLeCvf7FlpvCW-tQRCBcJ

Renseignements: Amélie Racette, Coordonnatrice Flexiprêt pour les femmes, [email protected] ou 819-537-5107 p. 220