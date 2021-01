/R E P R I S E -- Prochain arrêt : la STL présente le 1er épisode de son nouveau balado/

« Nous sommes persuadés que nos clients apprendront plusieurs faits intéressants sur leur STL. C'est une occasion de démystifier nos métiers, d'offrir une tribune à nos employés pour enfin raconter leurs histoires et témoigner de leur fierté et surtout de leur plaisir à travailler à la STL », souligne Nicolas Girard, Directeur principal, communication et affaires publiques.

Le premier épisode est disponible dès maintenant en écoute libre sur les plateformes de balados les plus populaires:

À venir: d'autres épisodes en cours de production

Le prochain épisode abordera les dessous de l'hiver à la STL « J'ai bien hâte de discuter avec mes collègues du garage qui assure la gestion de nos autobus, comme le ravitaillement et l'entretien, je ne pourrai certainement pas m'empêcher de poser la question : est-ce qu'il y a des pneus d'hiver sur nos bus? Je pense que la réponse nous surprendra! » ajoute Pierre-Luc Massey, conseiller aux communications à la STL et animateur du balado STL.

Qui est l'animateur?

Curieux de tout et trippeux de ce qui est cool en communication, Pierre-Luc Massey est conseiller aux communications à la STL depuis deux ans. Il a coanimé l'émission Les Stéréotypes sur les ondes de CISM de 2011 à 2017. Avec un propos intelligent allié à un humour convivial, il fait découvrir, via les balados, tout un monde méconnu mais Ô combien essentiel : les dessous de la STL!

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employé.e.s, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca.

