/R E P R I S E -- PortsToronto lance la deuxième phase du programme pilote Seabin dans l'arrière-port de Toronto/

TORONTO, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Forte du succès de son programme pilote Seabin mis en œuvre cet été dans la Marina de l'avant-port de Toronto, PortsToronto procède aujourd'hui au lancement de la deuxième phase du projet dans l'arrière-port de Toronto. Dans le cadre du lancement, les médias sont invités à l'historique jetée 6 le jeudi 10 octobre à 10 h, afin d'en apprendre davantage au sujet des conclusions de la première installation commerciale au Canada des Seabins dans la Marina de l'avant-port, et de ce que comporte la deuxième phase du programme, y compris de nouvelles Seabins et un intéressant nouveau partenariat avec la Trash Team de l'Université de Toronto.

Quoi : Les médias sont conviés à se joindre au président-directeur général de PortsToronto, Geoffrey Wilson, au ministre ontarien de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs, l'honorable Jeff Yurek et au professeure Chelsea Rochman de la Trash Team de l'Université de Toronto, afin d'en apprendre davantage au sujet du programme pilote Seabin, qui vise à réduire la quantité de déchets comme les plastiques non réutilisables et les microplastiques dans nos cours d'eau. Les médias pourront voir une démonstration en direct d'une Seabin et filmer certaines des matières collectées par les poubelles



Où : Jetée 6, cale de la rue York, 145 Queens Quay West, Toronto (BeaverTails Pastry)



Quand : 10 h, le jeudi 10 octobre 2019



REMARQUE : L'événement se déroulera à l'extérieur; prière de se vêtir en conséquence. Des rafraîchissements seront servis

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

