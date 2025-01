TORONTO, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui son rapport Perspectives des marchés pour 2025. Il contient des points de vue et des commentaires à l'intention des conseillers et conseillères et des investisseurs et investisseuses sur les principales tendances qui ont une incidence sur les marchés canadiens et mondiaux ainsi que sur les thèmes de placement pour l'année à venir.

Mackenzie prévoit que 2025 sera une année où se mêleront occasions et défis. La croissance économique devrait se stabiliser grâce à une inflation stable dans la plupart des grandes économies développées et à une baisse des taux d'intérêt de la part de la majorité des banques centrales. Même si le contexte de placement semble favorable, l'issue de l'élection présidentielle américaine de 2024 pourrait encore avoir des conséquences importantes pour diverses économies à l'échelle mondiale, en raison de modifications apportées aux droits de douane, aux taux d'imposition, à la déréglementation et à la politique d'immigration aux États-Unis.

« La prochaine administration aux États-Unis devrait potentiellement avoir des conséquences importantes sur les risques géopolitiques et les flux commerciaux, ainsi que sur les perspectives des différentes catégories d'actifs et des différents secteurs. Les décisions en matière de politique pourraient également donner un avantage relatif sur le plan de la croissance pour les États-Unis, a indiqué Steve Locke, chef des placements, Titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, de Placements Mackenzie. En réponse, le Canada devra peut-être réduire ses taux plus fortement que les autres pays du G7 pour stimuler notre économie, ce qui entraînerait une baisse des taux obligataires canadiens et une dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. »

Dans son rapport Perspectives des marchés pour 2025, Mackenzie a recensé trois facteurs importants que les investisseurs et investisseuses doivent garder à l'esprit et qui guideront les économies et les marchés mondiaux au cours de l'année à venir :

La lutte contre l'inflation s'est stabilisée, pour le moment

L'inflation s'est enfin stabilisée grâce aux efforts constants des banques centrales. Cette situation laisse présager un contexte de placement favorable pour les actions et des occasions plus nuancées pour les investisseurs et investisseuses en obligations en 2025.

« Le contexte économique stable et les prévisions positives quant aux bénéfices des sociétés brossent un tableau favorable pour les actions au cours de l'année à venir, d'autant plus que les banques centrales tournent leur attention vers la croissance économique, a expliqué Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, de Placements Mackenzie. Toutefois, les investisseurs et investisseuses devraient se méfier des risques et de la volatilité potentielle. L'inflation s'est peut-être stabilisée pour l'instant, mais l'introduction de toute nouvelle politique économique liée aux droits de douane et à la délocalisation régionale par la future administration américaine pourrait entraîner une autre lutte contre l'inflation à l'avenir ».

Il faut s'attendre à des divergences entre les politiques monétaires des banques centrales

Tout au long de 2024, la plupart des banques centrales à l'échelle mondiale ont commencé à abaisser les taux d'intérêt après être arrivées à la conclusion que l'inflation avait été maîtrisée. De leur sommet de 2024 en avril, les taux des obligations d'État canadiennes et américaines à 10 ans ont chuté de plus de 100 points de base à la fin de l'été, avant de connaître un rebond en octobre.

Mackenzie estime que cette tendance se poursuivra en 2025, mais à des rythmes différents. Les économies en ralentissement, y compris le Canada et l'Union européenne, devraient réduire leur taux directeur plus fortement qu'aux États-Unis.

« Dans la foulée du cycle de réduction des taux en 2024, les taux obligataires canadiens devraient diminuer par rapport aux taux américains, ce qui, selon nous, continuera d'exercer des pressions à la baisse sur le dollar canadien, a déclaré M. Locke. La Banque du Canada pourrait devoir procéder à des réductions de taux plus importantes que celles de la Réserve fédérale américaine pour stimuler la reprise de la demande intérieure et combler l'écart de production. »

Des segments de valeur subsistent sur le marché américain

L'économie américaine a continué de se démarquer avec une croissance des bénéfices maintenue à un peu plus de dix pour cent, ce qui a permis aux marchés américains de connaître une situation optimale, tous les facteurs économiques étant parfaitement alignés. Malgré la concentration du marché boursier américain dans les mégacapitalisations et la forte exposition du secteur de la technologie, le rapport de Mackenzie souligne qu'il existe encore de la valeur dans les actions restantes du S&P 493 et les sociétés américaines à petite et moyenne capitalisation.

« Même si les valorisations globales peuvent inciter à éviter les actions américaines, nous croyons qu'une sélection minutieuse des titres pourrait offrir une appréciation du capital. Nous pensons que les taux d'intérêt baisseront plus rapidement dans le reste du monde, ce qui devrait favoriser l'expansion du ratio cours/bénéfice et, par conséquent, générer une hausse du cours des actions dans toutes les régions, y compris le Canada et l'Europe. Grâce au soutien des taux d'intérêt plus faibles, le caractère cyclique constituera un important facteur dans la répartition sectorielle des portefeuilles, tout comme l'adoption d'une approche équilibrée et diversifiée », a conclu Mme Marks.

Pour en savoir plus sur le rapport Perspectives des marchés pour 2025 de Placements Mackenzie et sur d'autres thèmes de placement, notamment l'électrification, les ressources, l'investissement quantitatif et les marchés privés, afin de vous aider à prendre des décisions de placement plus éclairées pour l'année à venir

