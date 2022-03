/R E P R I S E - Opération patrimoine 2021 - La Ville de Montréal annonce les lauréats des Grands prix 2021 de l'Opération patrimoine Montréal/

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a dévoilé les lauréates et les lauréats d'Opération patrimoine Montréal 2021, lors d'une cérémonie virtuelle. Cette initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, vise à célébrer le patrimoine montréalais sous toutes ses formes et à sensibiliser la population à l'importance de le protéger.

Un jury de six membres, présidé par Peter Jacobs, a sélectionné les projets primés à la suite d'un appel de candidatures qui s'est déroulé du 28 avril au 4 juillet 2021. Au total, 16 propositions étaient en lice dans 5 catégories : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

Les Grands prix de l'Opération patrimoine soulignent la force de l'identité collective montréalaise et les façons de l'ancrer dans un présent bien vivant, afin de contribuer à la conservation du patrimoine dans une perspective porteuse d'avenir. Ce concours est ouvert à toutes les citoyennes et à tous les citoyens ainsi qu'aux organisations des arrondissements et des villes liées de l'agglomération de Montréal.

« Les Grands prix de l'Opération patrimoine montrent la force de s'unir pour être en mesure de protéger et mettre en valeur notre patrimoine à la hauteur de ce qu'il mérite. Je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats pour leur engagement à préserver et à garder bien vivante notre histoire collective », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alnéus.

« L'Opération Patrimoine est l'occasion de récompenser et de féliciter les propriétaires, les professionnels et les citoyen-nes engagé-es qui ont à cœur la mise en valeur de leur propriété. Ces actions et interventions exemplaires sont une source d'inspiration et de fierté pour toutes celles et ceux qui souhaitent protéger le riche patrimoine architectural de leur rue et de leur quartier. Bravo aux lauréat-es de cette 30e Opération Patrimoine », a souligné Robert Turgeon, directeur général d'Héritage Montréal.

Prix Prendre soin 2021

Karen et Ian Boeckh, propriétaires du 3902, rue Berri, obtiennent le Grand prix dans la catégorie Prendre soin pour le travail de restauration de plusieurs éléments d'origine de ce bâtiment résidentiel, en particulier le support du balcon en cul-de-lampe et les portes de bois, admirablement reproduites. Le jury a indiqué que ces travaux ont contribué à améliorer l'aspect de leur rue et peuvent avoir un effet d'entraînement pour les voisins qui planifient des travaux de rénovation à leur immeuble.

Le jury a également tenu à souligner par une mention, Pierre Jodoin et Valérie Chartrand, propriétaires du 4432, rue de Mentana, pour la transformation de leur maison en cottage et dont les recherches historiques ont permis de réintroduire un magnifique couronnement reproduisant celui d'origine.

Prix Redonner vie 2021

La réhabilitation de l'Auditorium de Verdun et le projet Maison Louis-Hippolyte-Lafontaine , réalisés respectivement par Les architectes FABG et Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, ont reçu ex-æquo le Grand prix Redonner vie.

Dans le cadre de la réhabilitation de l'Auditorium de Verdun, les architectes FABG ont choisi de conserver le bâtiment et de restaurer sa façade plutôt que les démolir. Le jury mentionne l'ajout contemporain à la mise en valeur du bâtiment d'origine ainsi que la volonté de conserver des éléments intérieurs du passé, notamment les sièges d'origine en bois.

Le projet Maison Louis-Hippolyte-Lafontaine a quant à lui permis la conservation d'une maison d'un grand intérêt historique et architectural, après des décennies d'abandon et d'interventions malheureuses (notamment le dégarnissage des intérieurs).

Prix Savoir faire 2021

Le jury a remis le Grand prix Savoir faire à Gina Garcia, spécialisée en conservation et en restauration de biens culturels, d'intérieurs et de finis architecturaux depuis plus de 20 ans, soulignant son approche scientifique et le fait qu'elle l'a appliquée à une diversité de matériaux et d'éléments patrimoniaux importants de Montréal.

Dans cette catégorie, le jury accorde également une mention à Annick Fleury, technicienne à la restauration de peintures décoratives, et à Isabelle Leclerc, spécialiste en arts décoratifs et en restauration du patrimoine.

Prix Faire connaître 2021

Le jury décerne le Grand prix Faire connaître ex-aequo à l'exposition Produits Familex : de l'usine à votre porte et au livre Kitsch QC.

Mettant en valeur de nombreux artefacts, documents d'archives et photographies, l'exposition Produits Familex : de l'usine à votre porte s'intéresse à Familex, une entreprise montréalaise de fabrication de produits domestiques et de vente à domicile. Le jury a été impressionné par le vaste projet de transmission de connaissances de ce projet qui, en combinant trois moyens (exposition, visite guidée et publication), permet d'assurer une continuité et de laisser des traces permanentes de l'importante recherche entreprise.

Kitsch QC de Roxanne Arsenault et Caroline Dubuc est un livre qui propose une incursion unique dans l'univers des restaurants et des bars-salons de la province. Le jury constate qu'il aborde un volet inédit du patrimoine et rejoint les considérations sur la modernité, la diversité culturelle et le patrimoine populaire, en plus de mettre en valeur l'usage commercial. Son lancement a par ailleurs fait l'objet d'une bonne couverture médiatique et il a un grand potentiel émotif auprès des personnes qui ont fréquenté les lieux mentionnés dans l'ouvrage.

Prix Agir ensemble 2021

Le grand prix Agir ensemble revient à la Place Shā Tān de la Pépinière Espaces Collectifs et du Partenariat du Quartier des spectacles.

Porte d'entrée du Quartier chinois, la Place publique Shā Tān est un projet temporaire de revitalisation d'un terrain vacant à l'intersection de Saint-Laurent et René-Lévesque. En remettant ce prix, le jury souligne l'implication dans le milieu et les gestes de mise en valeur d'un terrain vacant en plein centre-ville, tout en valorisant une communauté qui a vécu des moments difficiles avec la pandémie et les pressions immobilières dans le Quartier chinois.

Opération patrimoine Montréal

Rappelons que c'est en 2017 que la Ville lançait, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, l'Opération patrimoine Montréal, en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal, créé en 1991. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et les citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, comme les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes. Ce concours s'inscrit dans l'esprit du Plan d'action en patrimoine 2017-2022 de la Ville et de la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville. Soulignons également qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal depuis ses origines, en 1991.

Des photos ainsi que de courtes vidéos présentant le travail des lauréat-es et des lieux primés sont disponibles sur le site Opération patrimoine Montréal.

Les médias peuvent télécharger des versions en haute résolution ici.

Surveillez le lancement du concours 2022 des Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal en avril prochain sur le site Opération patrimoine Montréal.

