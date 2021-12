/R E P R I S E -- Opération main-d'œuvre - Une initiative bienvenue, mais nécessitant une stratégie de régionalisation, selon l'UMQ/

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l'Opération main-d'œuvre lancée aujourd'hui par le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, monsieur Jean Boulet, et la ministre de l'Enseignement supérieur, madame Danielle McCann.

La feuille de route - qui fait suite à l'investissement de 3,9 milliards de dollars annoncé dans la dernière mise à jour économique et financière du gouvernement du Québec - reprend en effet plusieurs mesures proposées par l'Union, au cours des derniers mois, afin de répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui affecte l'ensemble des régions.

« La crise de la main-d'œuvre est rapidement devenue le talon d'Achille de la relance économique. Il y a maintenant près de 280 000 postes vacants au Québec, c'est énorme! En ce sens, l'Opération main-d'œuvre tombe à point nommé et propose toute une série d'actions à moyen et long terme afin de résorber cette crise. Celles-ci devront toutefois être complétées par des mesures ciblées et structurantes à plus court terme afin d'élargir le bassin de travailleuses et de travailleurs disponibles, ainsi que par le déploiement d'un plan d'action concerté pour accélérer la régionalisation de l'immigration et ce, partout au Québec », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ entend faire part au ministre Jean Boulet de la nécessité de mettre de l'avant une stratégie de régionalisation de l'immigration, en collaboration avec les employeurs en région et les municipalités. Rappelons qu'il s'agit de l'une des cinq conditions de réussite identifiées par l'UMQ et cinq autres organisations économiques nationales pour répondre à la crise de la main-d'œuvre qui sévit durement dans toutes les régions du Québec.

