/R E P R I S E -- OFFRE DE SERVICE D'EXO À L'OCCASION DU TEMPS DES FÊTES/

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur sur l'ensemble de son réseau à l'occasion du temps des Fêtes. Nous invitons les usagers à planifier leurs déplacements en train, autobus et transport adapté en conséquence. Nous rappelons qu'il est nécessaire de détenir un titre de transport valide en tout temps et pendant toute la durée de leur trajet.

Train et autobus

Les trains et les autobus d'exo circuleront selon des horaires spéciaux entre le 24 décembre 2022 et le 6 janvier 2023. L'horaire détaillé par ligne de train et par secteur peut être consulté sur le site web d'exo.

Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Transport adapté

À moins d'avis contraire de la part de l'usager, les déplacements réguliers (autres que médicaux) sont annulés les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. Exo invite également les usagers du transport adapté à réserver leurs déplacements à l'avance puisque les délais de réservations seront différents pendant le temps des Fêtes.

