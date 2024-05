/R E P R I S E -- Offre de service à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes/

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur à l'occasion du congé de la Journée nationale des patriotes.

Autobus

Pour l'ensemble du réseau d'autobus, l'horaire du samedi sera en vigueur le lundi 20 mai.

Train de banlieue

Pour le service de train, l'horaire suivant sera en vigueur :

Lignes Lundi 20 mai Vaudreuil/Hudson Service du dimanche Saint-Jérôme Service de fin de semaine Mont-Saint-Hilaire Aucun service Candiac Aucun service Mascouche Aucun service

Transport adapté

Les heures de service du transport adapté seront de 6 h 30 à 1 h.

Les déplacements pour les rendez-vous médicaux seront conservés à l'horaire. Les déplacements réguliers seront annulés par défaut le 20 mai, à moins d'avis contraire de la part du client.

Pour conserver son déplacement, nous invitons la clientèle à contacter notre service de transport adapté :

en nous écrivant à [email protected] ;

; en nous appelant au 1 877 433-4004.

