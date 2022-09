/R E P R I S E -- OFFRE DE SERVICE À L'OCCASION DE LA FÊTE DU TRAVAIL/

MONTRÉAL, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur sur l'ensemble de son réseau (train, autobus et transport adapté) à l'occasion de la fête du Travail, le lundi 5 septembre 2022.

Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Horaires en vigueur à l'occasion de la fête du Travail :

Autobus

Tous les secteurs Service du samedi

Trains

exo1 Vaudreuil-Hudson Service du dimanche exo2 Saint-Jérôme Service de fin de semaine exo3 Mont-Saint-Hilaire Aucun service exo4 Candiac Aucun service exo5 Mascouche Aucun service

Transport adapté

Tous les services Déplacements réguliers annulés, sauf sur

indication contraire du client ou pour

déplacements médicaux Centre d'appel Ouvert selon l'horaire du samedi

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

