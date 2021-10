/R E P R I S E -- Nouvelle session parlementaire à Québec - Plusieurs priorités municipales à l'avant-plan, selon l'UMQ/

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'a débuté aujourd'hui la deuxième session parlementaire de la 42e législature à l'Assemblée nationale, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les députées et députés de toutes les formations politiques à travailler ensemble afin de faire avancer certains dossiers névralgiques pour les municipalités et les régions.

À cet effet, l'Union se réjouit que le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, mette l'accent particulièrement sur la main-d'œuvre, le développement économique des régions, ainsi que la lutte contre les changements climatiques.

« Le Québec est aux prises depuis plus d'une décennie avec une importante pénurie de main-d'œuvre, qui s'est cristallisée avec la pandémie au point de devenir une véritable crise, qui affecte nos entreprises et nos commerces dans toutes les régions. Nous sommes satisfaits que le premier ministre identifie cet enjeu comme une priorité nationale et propose des orientations claires pour y faire face. L'UMQ et ses membres tendent la main au gouvernement du Québec afin de traduire ces engagements en actions ciblées », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Changements climatiques

L'UMQ salue également le positionnement du gouvernement du Québec en matière de lutte aux changements climatiques, en ce qui a trait notamment à l'électrification des transports des marchandises et des personnes, pour atteindre la carboneutralité en 2050. Grâce à son expertise et à la force de son réseau, l'UMQ contribuera activement à ce vaste chantier pour faire cet important virage et accompagner encore plus efficacement ses municipalités membres dans l'adoption, l'intégration et le déploiement de différentes initiatives en matière d'électrification des transports.

L'Union accueille positivement, par ailleurs, l'annonce du dépôt prochain d'une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. À cet égard, l'UMQ a de grandes attentes, puisque l'aménagement du territoire est une compétence fondamentale des municipalités ainsi qu'un puissant levier pour atteindre les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Développement économique des régions

L'UMQ souligne enfin plusieurs engagements pour le développement économique des régions, entre autres le branchement de l'ensemble des ménages québécois à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022, le transfert de 5 000 emplois gouvernementaux vers les régions et la participation des MRC et des municipalités à la nouvelle économie. Ce faisant, le gouvernement du Québec démontre clairement, selon l'Union, sa volonté d'être à l'écoute des régions et d'être sensible à leurs réalités et préoccupations.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

https://umq.qc.ca/