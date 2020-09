/R E P R I S E -- Levée des sanctions américaines sur l'aluminium québécois - « Une bonne nouvelle pour les régions! », se réjouit l'UMQ/

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Après s'être portée maintes fois à la défense de l'aluminium québécois, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille avec soulagement la décision des autorités américaines de lever les tarifs douaniers imposés le 6 août dernier, et ce, rétroactivement au 1er septembre 2020.

« Une bonne nouvelle pour les régions du Québec! Après l'aérospatiale, l'aluminium est le deuxième secteur économique en importance au Québec. Huit des neuf usines au Canada sont ici, dans nos régions. Cela représente près de 10 000 emplois directs, 20 000 emplois indirects et des exportations de plus de 8,3 milliards $ par année. Washington a pris la seule décision qui s'imposait : respecter les règles de libre-échange et lever ses tarifs douaniers qui pénalisaient injustement les travailleuses et les travailleurs. Avec la COVID-19 qui mène la vie dure à nos entreprises, ce recul de l'administration américaine tombe à point nommé », s'est réjouie madame Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

« Il est souhaitable que cette fois-ci soit la bonne et que les États-Unis réalisent qu'ils sont les premiers à faire les frais de ce type de politique, qui ne fait que des perdants. Espérons que nos alumineries, qui évoluent dans un marché inondé par la Chine, pourront respirer un moment. Il est grand temps de renforcer la stratégie de l'aluminium au Québec », a déclaré pour sa part le maire de Sept-Îles, monsieur Réjean Porlier, qui représente une région comprenant deux alumineries sur neuf au Canada.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle. Dans le contexte actuel, il faut saluer les efforts du gouvernement canadien dans les négociations et les discussions effectuées auprès des autorités américaines. Malgré tout, on se doit de rester vigilants, car le gouvernement américain pourrait ramener les tarifs douaniers si les exportations devaient dépasser les quantités autorisées », a conclu madame Josée Néron, trésorière de l'UMQ et mairesse de Saguenay, qui représente la plus grande région productrice d'aluminium au Québec.

Rappelons que l'UMQ a dévoilé, au printemps dernier, un ambitieux Plan de relance économique municipal. Élaboré avec les partenaires du milieu, il insiste sur l'importance de l'apport industriel dans l'ensemble des secteurs à privilégier dans la reprise des activités économiques.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca