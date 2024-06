/R E P R I S E -- Les Montréalaises et les Montréalais sont invités à une journée portes ouvertes pour célébrer la réouverture de leur hôtel de ville/

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - Afin de souligner la réouverture de l'hôtel de ville après cinq ans de travaux majeurs, la Ville de Montréal invite la population à une journée portes ouvertes, qui se tiendra le samedi 8 juin, de 10 h à 16 h.

Des activités pour toute la famille sont prévues alors que des animations éducatives, des prestations musicales, des activités circassiennes et du maquillage font notamment partie de la programmation. Un petit bureau de vote permettra également aux enfants de se prononcer sur une question importante pour l'avenir de Montréal ; une belle occasion d'expérimenter l'exercice démocratique en famille.

Les citoyennes et les citoyens auront par ailleurs la chance de déambuler dans l'hôtel de ville et d'admirer l'architecture de ce lieu emblématique, en plus de découvrir les nouveaux espaces accessibles au public.

Où ? 275, rue Notre-Dame Est (entrée via la place Vauquelin) Quand ? Samedi 8 juin, de 10 h à 16 h

La population est invitée à utiliser les transports actifs et collectifs (métro Champ-de-Mars) pour se rendre sur place. Un service de navette de la Société de transport de Montréal pour les personnes à mobilité réduite sera également disponible entre la station de métro Champ-de-Mars et l'hôtel de ville.

Pour plus de détails en lien avec cet événement, consultez Montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]