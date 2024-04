HAMILTON, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, et l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, feront une annonce et tiendront un point de presse à Hamilton, en Ontario, pour présenter les investissements du budget fédéral visant à aider les étudiants au Canada en renforçant le financement de la recherche.

Les médias sont priés de confirmer leur présence en contactant [email protected]. L'adresse exacte du lieu sera communiquée lors de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

Date

Le 19 avril 2024

Heure (locale)

13 h 30 - Visite des lieux

14 h 45 - Annonce et point de presse

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones ; Olivia Batten, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Développement international ; Edward Hutchinson, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario ; Relations avec les médias, RCAANC ; Affaires mondiales Canada ; Relations avec les médias, FedDev Ontario