/R E P R I S E --Les jours de fête nationale, exo adopte des horaires spéciaux/

Veuillez noter qu'il y a eu une modification au niveau de l'Horaire du transport adapté

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Les mardis 24 juin et 1er juillet prochain, exo propose des horaires modifiés pour s'adapter à ces deux journées fériées.

Horaire des autobus

Pour l'ensemble du réseau d'autobus, l'horaire du samedi sera en vigueur pour ces deux journées fériées.

Attention, le nouvel horaire d'été entre en vigueur la veille sur tout le réseau, à l'exception du secteur Le Richelain / Roussillon. Il est donc important de consulter les horaires de nos autobus pour planifier vos déplacements.

Exception pour le secteur Le Richelain / Roussillon

L'horaire d'été débutera exceptionnellement le 1er juillet. Pour le 24 juin et le 1er juillet, l'horaire du samedi sera en vigueur.

Horaires des trains

Ligne 11- Vaudreuil / Hudson : selon l'horaire du dimanche.

selon l'horaire du dimanche. Ligne 12-Saint-Jérôme : selon l'horaire de fin de semaine.

selon l'horaire de fin de semaine. Ligne 13- Mont-Saint-Hilaire : aucun service.

aucun service. Ligne 14- Candiac : aucun service.

aucun service. Ligne 15- Mascouche : aucun service.

Consultez les horaires de nos trains pour planifier vos déplacements.

Horaire du transport adapté

Les déplacements pour des raisons médicales seront maintenus.

Les déplacements prévus les mardis 24 juin et 1er juillet, doivent être confirmés au plus tard à 16 h 00 la veille.

Pour contacter notre service de transport adapté :

En nous écrivant à [email protected] ;

; En nous appelant au 1 877 433-4004.

Notez que les heures de service du transport adapté lors de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada sont de 6h30 à minuit.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]