/R E P R I S E -- Le SdesJ salue l'annonce du fonds fédéral destiné aux entrepreneurs noirs/

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Sommet Socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ) se réjouit de l'annonce faite ce mercredi par le Premier ministre du Canada M. Justin Trudeau, d'un investissement de 93 millions de dollars en appui aux entrepreneurs noirs. Ce programme, pouvant atteindre jusqu'à 221 millions, vise à aider les propriétaires d'entreprises des communautés noires à avoir accès à la formation et aux prêts pour faire croître leur entreprise.

Cette initiative du gouvernement fédéral rejoint les recommandations formulées par le SdesJ et les organismes membres du comité de suivi de la rencontre tenue le 31 janvier 2020 à la Maison d'Haïti avec le Premier ministre, Justin Trudeau. Ces derniers avaient, entre-autres, demandé au gouvernement fédéral de mettre en place des mesures en vue de favoriser l'accès aux capitaux pour les entrepreneurs noirs, à travers le soutien d'un fonds d'investissement dédié et des garanties de prêts. « Nous avons constaté lors de cette rencontre l'esprit d'ouverture du Premier ministre Trudeau. Aujourd'hui, il passe à l'action avec cette annonce de mesures concrètes qui prend en compte des demandes maintes fois exprimées par les acteurs des communautés noires », a commenté Édouard Staco, président du SdesJ.

Le SdesJ estime que ces premières initiatives témoignent du leadership du gouvernement fédéral et invite les dirigeants québécois à faire de même pour contrer le racisme et favoriser une relance économique plus INCLUSIVE du Québec et du Canada, dans ce contexte particulier de la COVID19.

À propos du SdesJ : Regroupant une quarantaine d'organismes, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires est un réseau novateur de 40 organismes qui a pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec et du Canada en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

Renseignements: Sandra Rabrun, coordonnatrice du SdesJ, + 514 775-7477, [email protected]

