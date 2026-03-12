/R E P R I S E -- Le président de l'UMQ est dans la région de la Capitale-Nationale à l'occasion de sa tournée/

MONTRÉAL, le 11 mars, 2026 Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera dans la région de la Capitale-Nationale le 12 mars, à l'occasion de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ »

Il rencontrera M. Bruno Marchand, maire de Québec, M. Claude Duplain maire de Saint-Raymond et représentant régional à l'UMQ ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Un point de presse de monsieur Tremblay, monsieur Marchand et monsieur Duplain est prévu après la rencontre.

Quoi : Point de presse à Québec dans le cadre de la tournée du président de l'UMQ



Date : Jeudi 12 mars 2026



Heure : 15 h 15



Lieu : Le pavillon des baigneurs

1375 Bd Champlain, Québec, G1K 4H7

Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]