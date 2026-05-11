Le gouvernement du Canada annoncera un soutien afin d'appuyer le rayonnement des industries créatives canadiennes sur les marchés internationaux

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Ce lundi, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une conférence de presse à Montréal pour annoncer un financement visant à soutenir la croissance des industries créatives canadiennes sur les marchés internationaux. Il sera accompagné de l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

ÉVÉNEMENT :

Hybride (en personne et sur Zoom)

DATE :

Le lundi 11 mai 2026

HEURE :

10 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le vendredi 8 mai. Plus de détails leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]