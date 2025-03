/R E P R I S E -- Le Marathon juridique est de retour! - LES MEMBRES DU BARREAU RENCONTRENT LA POPULATION DU QUÉBEC/

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Le Barreau du Québec lance la deuxième édition du Marathon juridique, un événement se déroulant à l'échelle de la province organisé de concert avec les barreaux de section. Du 27 au 29 mars 2025, les avocates et les avocats rencontrent les communautés de leurs régions pour échanger et construire des ponts entre le système de justice et la population.

Grâce aux nombreuses initiatives locales, le Marathon juridique 2025 donne accès gratuitement à de nombreuses activités d'information juridique. Fort du grand succès de la première édition tenue en 2024, cet événement est une action concrète du Barreau du Québec et des barreaux de section pour se rapprocher du public et permettre aux avocats et avocates de faire connaître le rôle essentiel qu'ils jouent au sein de leurs communautés.

Un Barreau proche de la société québécoise

Soucieux de mieux comprendre le monde dans lequel il évolue, le Barreau signale avec le Marathon juridique sa volonté d'aller vers la population pour mieux connaître ses besoins juridiques et discuter des options qui peuvent faciliter l'accès des gens à la justice.

« Le Marathon juridique favorise un rapprochement concret avec le public et met de l'avant les valeurs d'entraide, d'excellence et de collégialité qui animent les avocats et les avocates. Il réaffirme aussi le rôle du Barreau, qui est de mettre en valeur le côté humain de notre profession et de placer la justice au service du public », souligne la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau. « Le Barreau a à cœur de rendre la justice et les membres de la communauté juridique plus accessibles. Nous souhaitons que les gens participent en grand nombre aux activités avec les avocats et les avocates du Québec et qu'ils viennent se renseigner sur le système de justice ! »

On vous attend !

Consulter le calendrier des activités du Marathon juridique 2025 et leurs horaires, dans chaque région du Québec.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Pour connaître en primeur les nouvelles du Barreau du Québec, joignez-nous sur :

Facebook www.facebook.com/barreauduquebec

Bluesky bsky.app/profile/barreauduquebec.bsky.social

LinkedIn www.linkedin.com/company/barreau-du-quebec

Instagram www.instagram.com/barreauduquebec

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements : Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]