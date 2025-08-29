/R E P R I S E -- Le député libéral André A. Morin en tournée en Estrie/

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et en matière de justice, André A. Morin, se rendra à Richmond, puis à Sherbrooke, ce vendredi 29 août.

Le député libéral profitera de sa présence en Estrie pour visiter des entreprises et organismes locaux en plus de rencontrer la mairesse de Sherbrooke afin de discuter des enjeux de la région.

M. Morin sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]