/R E P R I S E -- Le 24 novembre, aidez-nous à remplir un autobus de denrées au profit du Centre de bénévolat et moisson Laval/

LAVAL, QC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) invite toute la communauté à contribuer à sa collecte de denrées au terminus Le Carrefour, le vendredi 24 novembre de 10 h à 17 h. Notre objectif : remplir un autobus de denrées non périssables qui seront remises au Centre de bénévolat et moisson Laval!

Collecte de denrées - STL (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Une équipe de la STL sera sur place pour recueillir les denrées qui seront déposées à bord d'un autobus bien identifié. Les dons en argent seront également acceptés. Les donateurs pourront se stationner temporairement au débarcadère situé devant le terminus, au 3000, boulevard Le Carrefour.

« Il est important pour la STL d'être impliquée dans la communauté. Un premier volet de notre collecte de denrées a d'ailleurs été effectué auprès de nos employé×es et je les remercie d'avoir participé en si grand nombre. Tout particulièrement en cette période des Fêtes, nous appelons maintenant à la générosité de la population lavalloise et des visiteurs. Ensemble, nous nous donnons l'objectif ambitieux de remplir un autobus de denrées et je suis convaincue que nous y arriverons », a déclaré madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

Les denrées et l'argent amassés seront livrés au Centre de bénévolat et moisson Laval le soir même de la collecte pour garnir les paniers de Noël remis aux familles lavalloises dans le besoin.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

À propos du Centre de bénévolat et moisson Laval

Le Centre de bénévolat et moisson Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'assurer la juste redistribution de denrées aux organismes et aux individus en plus de développer, soutenir et promouvoir l'action bénévole et l'entraide sociale.

Renseignements: Alycia Leduc, Conseillère, communications et relations avec le milieu, Société de transport de Laval, [email protected] ; Nathalie Vaillancourt, Conseillère, communications, Société de transport de Laval, [email protected]