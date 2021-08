/R E P R I S E -- Lancement de la consultation publique en ligne - Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires/

QUÉBEC, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite la population à participer à une consultation publique qui s'inscrit dans la grande conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Cette consultation sera disponible sur le Web à compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 10 septembre inclusivement et viendra bonifier les travaux qui mèneront à une véritable stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires.

Ce sera l'occasion, pour les citoyennes, les citoyens et les groupes intéressés, de s'exprimer sur leur milieu de vie actuel et celui auquel ils aspirent. Ils pourront également commenter le document de consultation. La vision du Québec en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, les orientations préliminaires ainsi que les leviers d'action qui y sont proposés sont le fruit d'une collaboration avec plus d'une centaine de partenaires et de collaborateurs rencontrés depuis le début de l'année 2021.

Rappelons qu'à terme, la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires dotera le Québec d'une vision globale et cohérente qui guidera les interventions et investissements gouvernementaux en faveur de la création de milieux de vie de qualité, favorisant un sentiment d'appartenance et présentant les conditions nécessaires à un développement économique durable.

Citation :

« Les Québécoises et les Québécois méritent de vivre dans un milieu de vie agréable et enrichissant. Des lieux qui nous ressemblent, qui répondent à nos besoins et qui sont favorables au développement économique et social. C'est dans cet esprit que j'ai lancé la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, un travail de collaboration qui réunit des partenaires de tous les milieux. Je souhaite que la population participe en grand nombre à cette grande conversation nationale qui est un véritable legs pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

AIDE-MÉMOIRE



Volets : Questionnaire sur le milieu de vie actuel des Québécoises et Québécois et celui auquel ils aspirent Formulaire de transmission de commentaires sur le document de consultation Public : Personnes de 16 ans ou plus et organismes concernés par l'urbanisme et l'aménagement du territoire Dates : Du lundi 16 août au vendredi 10 septembre 2021



Lieu : consultation.quebec.ca

Faits saillants :

Les travaux d'élaboration de la Stratégie ont été lancés par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 27 janvier 2021.

Plus d'une centaine d'organismes ainsi que de nombreux chercheurs et experts ont été consultés au cours de l'hiver 2021 afin de dresser un portrait de la situation de l'aménagement du territoire au Québec.

La consultation publique à laquelle la population est invitée à participer en grand nombre fait partie de la grande conversation nationale, tout comme les rencontres régionales qui se poursuivent du 17 au 27 août avec les élus et les représentants d'organismes.

Dès l'automne, les travaux de rédaction de la Stratégie se poursuivront à la lumière des commentaires reçus dans le cadre de la consultation.

Enfin, la publication de la Stratégie est prévue au printemps 2022.

