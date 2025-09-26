Patrimoine canadien investit dans le leadership autochtone en matière d'arts, de culture et de réconciliation dans le sud de l'île de Vancouver

VICTORIA, BC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée d'Esquimalt-Saanich-Sooke, annoncera vendredi un financement destiné au développement de la culture et du leadership autochtones. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 26 septembre 2025

HEURE :

12 h 45

