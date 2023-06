OTTAWA, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - La population du Canada croît actuellement à un rythme record et atteindra 40 millions de personnes le 16 juin.

Selon l'Horloge démographique de Statistique Canada, qui modélise la croissance démographique en temps réel en fonction d'un certain nombre de facteurs (y compris les tendances récentes en matière de natalité, de mortalité et de migration), la population du Canada atteindra 40 millions tout juste avant 15 h (HAE).

« Il s'agit d'un important jalon pour le Canada, déclare le statisticien en chef Anil Arora. C'est un signe manifeste que le Canada demeure un pays dynamique, accueillant et plein de potentiel. À l'approche de la fête du Canada, il y a certes de quoi s'en réjouir! »

Alors que plusieurs pays se préparent à affronter les conséquences du déclin démographique, le Canada continue de surpasser les pays du G7 en ce qui concerne la croissance de la population. En ce moment, le taux d'accroissement démographique est de 2,7 %, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis 1957, lorsque l'immigration et le baby-boom ont contribué à faire augmenter la population canadienne de 3,3 %. En fait, entre janvier 2021 et 2022, pour la première fois de son histoire, le Canada a vu sa population s'accroître de plus d'un million de personnes.

La tendance actuelle s'explique en très grande partie par l'immigration permanente et temporaire, qui a été à l'origine de la quasi-totalité de l'accroissement démographique enregistré en 2022 (96 %). Si cet accroissement se poursuit, les présentes projections indiquent que la population du Canada pourrait se chiffrer à 50 millions de personnes en 2043.

Nous ignorons peut-être l'identité du 40 millionième Canadien, mais il est clair qu'il héritera d'un pays diversifié et dynamique.

Consultez le document d'information pour obtenir plus de détails.

Document d'information

La population canadienne atteint 40 millions de personnes

15 juin 2023 | Ottawa (Ontario)

Données de Statistique Canada sur la population

L' horloge démographique du Canada utilise un modèle en temps réel fondé sur les estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada. Les chiffres pour le Canada et pour chaque province et territoire sont mis à jour en temps réel à l'aide des données les plus récentes sur les naissances, les décès et les migrations.

utilise un modèle en temps réel fondé sur les estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada. Les chiffres pour le Canada et pour chaque province et territoire sont mis à jour en temps réel à l'aide des données les plus récentes sur les naissances, les décès et les migrations. L'horloge indique également le temps nécessaire pour qu'un événement démographique (naissance, décès ou migration) survienne au Canada. L'horloge ne reflète pas le moment exact où surviennent ces événements. Elle montre plutôt le rythme moyen du renouvellement de la population du Canada en temps réel.

Le recensement de la population est réalisé tous les cinq ans et donne un aperçu de la population du Canada à un moment précis. Il fournit également des chiffres pour de petites régions ainsi que des caractéristiques de la population en fonction de diverses variables. Statistique Canada complète ces données avec des estimations continues de la population qui suivent les changements démographiques entre les recensements.

est réalisé tous les cinq ans et donne un aperçu de la population du Canada à un moment précis. Il fournit également des chiffres pour de petites régions ainsi que des caractéristiques de la population en fonction de diverses variables. Statistique Canada complète ces données avec des estimations continues de la population qui suivent les changements démographiques entre les recensements. Statistique Canada publie des estimations démographiques trimestrielles pour le Canada ainsi que pour les provinces et les territoires. Les estimations servent à mesurer l'évolution de la population entre les recensements et à mettre en lumière les facteurs expliquant la croissance de la population, comme les naissances, les décès et les migrations. Ces estimations démographiques trimestrielles et les chiffres du recensement sont les mesures habituellement utilisées dans le cadre de divers programmes gouvernementaux. Les estimations sont généralement publiées de trois à cinq mois après la date de référence.

pour le Canada ainsi que pour les provinces et les territoires. Les estimations servent à mesurer l'évolution de la population entre les recensements et à mettre en lumière les facteurs expliquant la croissance de la population, comme les naissances, les décès et les migrations. Ces estimations démographiques trimestrielles et les chiffres du recensement sont les mesures habituellement utilisées dans le cadre de divers programmes gouvernementaux. Les estimations sont généralement publiées de trois à cinq mois après la date de référence. Le 28 juin 2023, Statistique Canada publiera ses estimations trimestrielles de la population pour le premier trimestre de 2023. Comme ces estimations seront en date du 1er avril 2023, il est normal et attendu que le chiffre de la population du Canada reste sous la barre des 40 millions.

Croissance démographique actuelle

La population du Canada croît actuellement à un rythme record. En 2022, le nombre de Canadiens a augmenté de 1 050 110, ce qui représente le taux d'accroissement démographique annuel le plus élevé (+2,7 %) depuis 1957 (+3,3 %). Il s'agit également de la première fois dans l'histoire canadienne que la population s'accroît de plus d'un million de personnes en une seule année.

Alors que le précédent taux d'accroissement démographique record était lié au nombre élevé de naissances enregistré durant le baby-boom d'après-guerre, la migration internationale a été à l'origine de la quasi-totalité de la croissance enregistrée en 2022 (96 %).

Cette croissance a été observée dans l'ensemble du Canada. En 2022, chaque province et territoire a enregistré une croissance démographique, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest.

Le Canada est de loin le pays du G7 à avoir affiché l'accroissement démographique le plus important, une tendance amorcée il y a deux décennies que l'on a observée de façon plus marquée en 2022.

est de loin le pays du G7 à avoir affiché l'accroissement démographique le plus important, une tendance amorcée il y a deux décennies que l'on a observée de façon plus marquée en 2022. Si ce taux d'accroissement démographique devait rester constant dans les années à venir, la population canadienne pourrait doubler dans environ 26 ans.

En 2021, plus de 8,3 millions de personnes, c'est-à-dire près du quart (23 %) de la population, étaient ou avaient déjà été des immigrants reçus ou des résidents permanents au Canada. Il s'agit de la plus forte proportion enregistrée depuis la Confédération. Cela dépasse le sommet précédent atteint en 1921 (22,3 %). C'est aussi la proportion la plus élevée parmi les pays du G7.

La population autochtone du Canada continue de croître beaucoup plus rapidement que la moyenne nationale. Elle a connu une croissance de 9,4 % de 2016 à 2021, ce qui représente une augmentation plus importante que celle de la population non autochtone (+5,3 %) au cours de la même période.

Le Recensement de 2021 a permis de dénombrer 1,8 million d'Autochtones, ce qui représente 5 % de la population totale du Canada, en hausse comparativement à 4,9 % en 2016.

Contexte historique

Statistique Canada mesure la croissance de la population du Canada depuis 1871, année du tout premier recensement national.

Le Canada a connu plusieurs grandes vagues d'immigration. L'une des plus importantes a eu lieu au tout début du 20 e siècle et de nombreux immigrants se sont établis dans les provinces des Prairies. En 1913, le Canada a accueilli plus de 400 000 immigrants, un record qui n'a été dépassé qu'en 2021 (puis à nouveau en 2022).

a connu plusieurs grandes vagues d'immigration. L'une des plus importantes a eu lieu au tout début du 20 siècle et de nombreux immigrants se sont établis dans les provinces des Prairies. En 1913, le Canada a accueilli plus de 400 000 immigrants, un record qui n'a été dépassé qu'en 2021 (puis à nouveau en 2022). La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale (de 1946 à 1965) a également connu des taux d'accroissement démographique très élevés, principalement sous l'effet du baby-boom. Le nombre moyen d'enfants par femme à cette époque a atteint un sommet de 3,94 en 1959, comparativement à 1,4 en 2020.

Le taux de fécondité a commencé à diminuer après les années 1960. En 1995, l'immigration a dépassé l'accroissement naturel (naissances moins décès) comme principale source de croissance démographique.

En 2015, pour la première fois dans l'histoire du Canada, le nombre de Canadiens de 65 ans et plus a dépassé celui des Canadiens de 0 à 14 ans.

Les cibles du Canada en matière d'immigration ont augmenté depuis 2016 en vue de combler les pénuries de travailleurs et d'atténuer les effets du vieillissement de la population.

En 2020-2021, la croissance démographique a ralenti en raison des restrictions frontalières mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19. Mais comme les chiffres récents le montrent, elle a rapidement repris de la vigueur.

