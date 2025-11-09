OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun, ainsi qu'Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, organiseront un événement afin de mettre en lumière les investissements prévus dans le budget fédéral pour lutter contre les changements climatiques.

Un point de presse suivra l'événement.

Date

Le 9 novembre 2025

Heure (locale)

13 h 15 (HNE)

Lieu

Saint-Laurent (Québec)

Les membres des médias sont priés de contacter le service des relations aux médias à l'adresse [email protected] pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement et confirmer leur présence.

SOURCE Santé Canada (SC)

Les médias peuvent s'adresser à : Relations aux médias, Santé Canada, [email protected]