/R E P R I S E -- La libérale Madwa-Nika Cadet en mode écoute à Trois-Rivières/

QUÉBEC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, d'emploi, de culture et de communications, Madwa-Nika Cadet, se rendra à Trois-Rivières, toute la journée, le lundi 29 septembre.

La députée libérale de Bourassa-Sauvé profitera de cette journée pour rencontrer des représentants de quelques organismes de la région afin d'échanger sur leurs enjeux et leurs projets à venir.

Mme Cadet sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]