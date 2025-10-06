/R E P R I S E -- La libérale Madwa-Nika Cadet, dans Vaudreuil-Soulanges pour parler d'emploi et d'éducation/

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et d'éducation, Madwa-Nika Cadet, sera dans la région de Vaudreuil-Soulanges, toute la journée, ce lundi 6 octobre. Elle sera accompagnée de sa collègue députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols.

Les deux élues libérales profiteront de cette journée, notamment, pour visiter l'équipe de Développement Vaudreuil-Soulanges ainsi que le Collège Bourget, à Rigaud.

Mmes Cadet et Nichols seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]