/R E P R I S E -- La députée libérale Virginie Dufour présente à Drummondville/

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - La députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, d'habitation, de faune et de parcs, Virginie Dufour, se rendra à Drummondville, ce mercredi 27 août.

La députée libérale profitera de sa présence au Centre-du-Québec pour visiter quelques organismes et rencontrer des élus locaux, notamment la mairesse de Drummondville, afin de discuter des enjeux de la région.

Mme Dufour sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]