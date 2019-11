/R E P R I S E -- La Caisse investit dans Sydney Metro, le premier réseau de métro sans conducteur en Australie/

Acquisition d'une participation de 24,9 % en équité dans le contrat élargi en partenariat public-privé (PPP) pour les trains, les systèmes, l'exploitation et la maintenance de Sydney Metro

Valeur totale de la transaction établie à 167 M$ AU (150 M$ CA)

Partenariat stratégique avec des investisseurs locaux et internationaux unissant leurs expertises opérationnelles et financières

MONTRÉAL et SYDNEY, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel mondial, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation de 24,9 % dans le contrat en partenariat public-privé (PPP) pour les trains, les systèmes, l'exploitation et la maintenance de Sydney Metro, le plus important projet de transport en commun en Australie, qui inclut les lignes North West et City & Southwest. La valeur totale de la transaction se chiffre à 167 M$ AU (150 M$ CA). Les autres investisseurs sont MTR Corporation Limited, Marubeni Corporation, Plenary Group et CIMIC Group Limited.

La ligne Metro North West, dont la mise en service s'est faite en mai 2019, compte 13 stations dans le nord-ouest de la ville de Sydney. Elle sera prolongée vers le centre de Sydney et plus loin, jusqu'à Bankstown, d'ici 2024. La ville de Sydney aura alors 31 stations de métro et un réseau autonome de voie ferrée de 66 kilomètres.

« Sydney Metro est un projet transformateur pour la ville de Sydney et pour les milliers de personnes qui utilisent les transports en commun pour se déplacer rapidement et efficacement tous les jours. Ce réseau de transport permettra encore davantage de mobilité durable dans la région et contribuera à la transition vers une économie sobre en carbone en combinant les avantages des transports en commun, de l'électrification et de l'énergie provenant de sources renouvelables », a affirmé Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures, à la Caisse. « Cet investissement cadre parfaitement dans notre stratégie d'investissement qui vise des infrastructures de grande qualité, avec des partenaires ayant une connaissance approfondie du marché et une vaste expertise opérationnelle. »

Forte présence de la Caisse en Australie

En plus de son investissement dans Sydney Metro, la Caisse a fait l'acquisition plus tôt cette année d'une participation minoritaire dans Healthscope, un exploitant d'hôpitaux privés. En 2016, elle a collaboré avec les fondateurs de Greenstone pour faire l'acquisition d'une participation de 44 % dans ce distributeur australien de produits d'assurance de premier plan. Dans le secteur des infrastructures, la Caisse, à titre d'actionnaire et de partenaire à long terme de Plenary Group, a investi dans plusieurs projets australiens de Plenary depuis 2012. Elle détient également une participation de 22,5 % dans TransGrid, le réseau de transport d'électricité de l'État de la

Nouvelle-Galles-du-Sud et du Territoire de la capitale de l'Australie, ainsi qu'une participation de 26,7 % dans le Port de Brisbane.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: MAXIME CHAGNON, Chef des relations médias mondiales, + 1 514 847 5493, mchagnon@cdpq.com

Related Links

https://www.cdpq.com/