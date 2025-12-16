OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met en lumière les résultats et réalisations dans le Canada Atlantique pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025.

Aperçu

L'ASFC joue un rôle essentiel dans le soutien de l'économie et de la sécurité du Canada. Nous appliquons les lois à notre frontière afin de protéger le Canada, de faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises et de maintenir la vigueur de notre économie. Nous interceptons les drogues illégales, les armes à feu et empêchons leur entrée ou leur sortie du pays. Nous procédons au renvoi des personnes qui ne devraient pas être au Canada, notamment celles impliquées dans des actes de terrorisme, le crime organisé et des crimes de guerre. Nous soutenons les entreprises canadiennes en appliquant la législation et les accords commerciaux et en percevant les droits et taxes applicables sur les marchandises importées.

Dans le Canada atlantique, l'ASFC opère à partir de nombreux sites répartis au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. C'est la seule partie du Canada à partager une frontière internationale avec la France, près du territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve.

Une frontière forte : les activités de l'ASFC dans les provinces atlantiques pour protéger les Canadiens et assurer la sécurité des communautés

L'ASFC constitue la première ligne de défense au Canada en empêchant l'entrée d'armes illégales et de substances illicites dans nos communautés.

Statistiques clés pour le Nouveau-Brunswick :

728 saisies de stupéfiants illégaux, notamment : 4 g de méthamphétamines 20 g de cocaïne 32 kg d'opioïdes 13 985 kg de cannabis illégal

135 saisies d'armes à feu et d'articles prohibés, notamment : 29 armes à feu 350 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs 154 armes prohibées 27 dispositifs prohibés

230 142 dollars de saisies de devises soupçonnées d'être des produits de la criminalité

14 arrestations de conducteurs en état d'ébriété

Sept véhicules volés interceptés

664 fouilles par des chiens détecteurs, menant à 12 saisies de drogues ou d'armes à feu

Activités marquantes au Nouveau-Brunswick

Une importante saisie de cannabis effectuée par des agents à Saint John en mai lors d'un examen à l'exportation a représenté près de la moitié du cannabis saisi par l'ASFC dans la région de l'Atlantique en 2025. La cargaison de 6 700 kg à destination de l'Écosse était dissimulée dans près de 400 boîtes à l'intérieur du conteneur d'expédition.

Interception par des agents de l'ASFC à Saint John de 31,5 kg d'opium en provenance des Émirats arabes unis, dissimulés dans deux tourne-disques anciens. Le conteneur maritime a été identifié et ciblé par les analystes du renseignement de l'ASFC dans la région de l'Atlantique et a été examiné à son arrivée au Canada.

Détection et arrestation par l'ASFC de 14 conducteurs soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies aux points d'entrée du Nouveau-Brunswick. Lorsque des voyageurs montrent des signes d'ébriété à la frontière, les agents de l'ASFC ont le pouvoir de leur faire passer des tests de sobriété sur place et de prendre les mesures appropriées pour protéger nos communautés.

Statistiques clés pour Terre-Neuve-et-Labrador :

17 saisies de stupéfiants illégaux

Trois armes prohibées

Activités marquantes à Terre-Neuve-et-Labrador

Les agents de l'ASFC à Terre-Neuve-et-Labrador ont contribué à la sécurité publique en intervenant dans 67 cas de déroutements aériens cette année. Il arrive parfois que des vols traversant l'océan Atlantique doivent être déroutés vers des aéroports de la côte est du Canada en raison d'urgences médicales, mécaniques ou autres. Les agents des services frontaliers ont évalué les risques liés à ces vols, ont donné leur autorisation, ont examiné les documents de voyage et ont traité les dossiers des voyageurs qui devaient rester au Canada.

Au point d'entrée de Fortune, les agents de l'ASFC ont saisi un pistolet paralysant et une matraque non déclarés auprès de deux plaisanciers arrivant au Canada.

Un résident de Conception Bay South a été condamné en vertu de l'article 104 du Code criminel, pour l'importation non autorisée d'appareils interdits au Canada et a été condamné à huit mois d'assignation à résidence. Les dispositifs interdits (silencieux d'armes à feu) ont été expédiés de Chine en 2023 et interceptés par des agents de l'ASFC. Une enquête conjointe de l'ASFC et de la GRC a suivi, ce qui a conduit l'individu à faire face à de nombreuses accusations en vertu du Code criminel et de la Loi sur les douanes.

Statistiques clés pour la province de la Nouvelle-Écosse :

62 saisies de stupéfiants illégaux, dont 2 415 kg de cannabis illégal

Quatre saisies d'armes à feu et d'articles interdits, notamment : 8 armes à feu 4 701 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs 1 arme prohibée 16 dispositifs prohibés

74 497 $ en saisies de devises soupçonnées d'être le produit de la criminalité

107 véhicules volés interceptés

311 fouilles par des chiens détecteurs, menant à 374 interceptions de nourriture, de plantes ou d'animaux prohibés

Activités marquantes en Nouvelle-Écosse :

Activités marquantes pour l'Île-du-Prince-Édouard :

Au printemps 2025, les enquêteurs de l'ASFC ont mené à bien une enquête de plusieurs années sur quatre entreprises agricoles locales et leurs pratiques présumées en matière d'embauche et de documentation des travailleurs étrangers. À la suite de cette enquête, l'ASFC a porté des accusations contre sept personnes et six entreprises en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et du Code criminel. Cette affaire est actuellement devant les tribunaux. La date du procès devrait être fixée dans les prochains mois.

Faciliter la circulation des voyageurs au Canada

Dans la province du Nouveau-Brunswick, l'ASFC :

a accueilli plus de 1,9 million de voyageurs, soit près de 600 000 de moins que l'an dernier, y compris des Canadiens de retour au pays et des visiteurs étrangers ;

a traité 52 navires de croisière à leur premier point d'arrivée au Canada, dont près de 178 000 passagers et membres d'équipage ;

traité 53 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 28 demandes d'asile au Nouveau-Brunswick.

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, l'ASFC :

a accueilli plus de 130 000 voyageurs, soit près de 20 000 de moins que l'an dernier, y compris des Canadiens de retour au pays et des visiteurs étrangers ;

a traité 38 navires de croisière ont traité à leur premier point d'arrivée au Canada, dont plus de 47 000 passagers et membres d'équipage ;

traité 53 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 28 demandes d'asile au Nouveau-Brunswick.

Dans la province de la Nouvelle-Écosse, l'ASFC :

a accueilli plus de 670 000 voyageurs, soit presque le même nombre que l'an dernier, y compris des Canadiens de retour au pays et des visiteurs étrangers ;

a traité 91 navires de croisière à leur premier point d'arrivée au Canada, dont près de 264 000 passagers et membres d'équipage ;

traité 53 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 28 demandes d'asile au Nouveau-Brunswick.

Dans la province de l' Île-du-Prince-Édouard, l'ASFC :

a accueilli plus de 16 000 voyageurs, y compris des Canadiens de retour au pays et des visiteurs étrangers ;

a traité quatre navires de croisière à leur premier point d'arrivée au Canada, dont plus de 15 000 passagers et membres d'équipage.

Soutenir notre économie

Le travail de l'ASFC contribue à maintenir les routes commerciales du Canada ouvertes et résilientes, assurant que notre économie reste forte et réactive aux besoins des Canadiens.

Dans la province du Nouveau-Brunswick, les agents des services frontaliers :

ont traité 115 046 camions commerciaux et 61 222 conteneurs maritimes ;

ont imposé un total de 671 960 066 $ en frais de droits et taxes et 446 755 766 $ en valeur en douane pour les marchandises importées par des commerçants dignes de confiance.

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, les agents des services frontaliers :

ont traité 1 530 conteneurs maritimes ;

ont imposé un total de 277 483 790 $ en frais de droits et taxes et 34 428 030 $ en valeur en douane pour les marchandises importées par des commerçants dignes de confiance.

Dans la province de la Nouvelle-Écosse, les agents des services frontaliers :

ont traité 122 938 conteneurs maritimes ;

ont imposé à un total de 545 536 889 $ en frais de droits et taxes et 926 296 668 $ en valeur en douane pour les marchandises importées par des commerçants dignes de confiance.

Dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, les agents des services frontaliers :

ont traité 11 conteneurs maritimes ;

ont imposé un total de 5 445 072 $ en frais de droits et taxes et 74 233 750 $ en valeur en douane pour les marchandises importées par des commerçants dignes de confiance.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commençons à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

