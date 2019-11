/R E P R I S E -- L'artiste Montserrat Duran Muntadas remporte le prix François-Houdé 2019/

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), annonce le nom de la lauréate du prix François-Houdé 2019. Il s'agit de l'artiste verrier et en arts textiles, madame Montserrat Duran Muntadas. Le jury a posé son choix sur les réalisations de cette artiste en soulignant la créativité avec laquelle elle transforme des moments intimes en créations artistiques.

« C'est avec un immense plaisir que je remets le prix François-Houdé, assorti d'une bourse de 5 000 $, à madame Montserrat Duran Muntadas. Le jury a retenu la candidature d'une artiste qui explore, à travers ses œuvres, les thèmes de l'émigration, de la différence et de la fécondité. Elle est reconnue pour manier tradition et passion afin de créer des sculptures et des installations intégrant verre et textiles. Au nom de la Ville de Montréal et de notre partenaire, le Conseil des métiers d'art du Québec, je félicite Mme Duran Muntadas », a déclaré Anne-Marie Sigouin, conseillère de ville de l'arrondissement du Sud-Ouest et présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports à la Ville de Montréal.

Le prix François-Houdé

Le prix François-Houdé souligne la facture remarquable des créations et leur apport original à l'exercice d'un métier d'art lié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, du verre, de la céramique, du papier ou d'autres matières, tout en reconnaissant leur maîtrise des techniques exploratoires propres à leur discipline.

Ce prix d'excellence est remis annuellement à un artisan professionnel en début de carrière. Il a pour but de promouvoir l'excellence de la nouvelle création montréalaise en métiers d'art et de favoriser la diffusion d'œuvres de jeunes créateurs. De plus, chaque année, la Ville de Montréal fait l'acquisition d'une ou de plusieurs œuvres choisies parmi les créations des finalistes. Le prix a été nommé à la mémoire de François Houdé, qui fut un sculpteur verrier de réputation internationale et cofondateur du Centre des métiers du verre du Québec.

La conseillère municipale, Mme Anne-Marie Sigouin, a aussi souligné la contribution de tous les finalistes qui ont participé au concours. « J'aimerais rappeler que tous les finalistes pratiquent avec passion et détermination, avec doigté et émotion, un métier d'art qui contribue à la vitalité culturelle montréalaise. Pour ça, je les félicite et je les remercie. À travers la remise du prix François-Houdé, qui en est à sa 24e année, c'est le talent et la créativité de nos artistes et artisans en début de carrière que nous voulons mettre de l'avant », a souligné Mme Sigouin.

Exposition

Les œuvres des finalistes seront exposées à La Guilde du 29 novembre 2019 au 23 février 2020, de même que celles de la lauréate du prix en 2018, la joaillière Aurélie Guillaume. La Guilde est située au 1356, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.

En plus de la remise d'une bourse 5 000 $, le prix François-Houdé comprend l'acquisition, pour la collection d'œuvres d'art de la Ville de Montréal, d'œuvres ou d'objets choisis parmi les créations des finalistes, ainsi que l'exposition des œuvres du lauréat et des finalistes.

Pour connaître les détails de ce prix, veuillez consulter le site web de la Ville :

www.ville.montreal.qc.ca/culture/prix-francois-houde .

