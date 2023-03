/R E P R I S E -- L'aide alimentaire dans les écoles, une grave problématique de gestion/

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - « Les données dévoilées sur le financement de l'aide alimentaire par élève démontrent une grave problématique dans la gestion de ces fonds », déclare Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).

La mesure budgétaire 15012 - Aide alimentaire a pour objectif d'apporter un soutien alimentaire de façon prioritaire aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire qui en ont besoin, et ce, peu importe le milieu socio-économique dans lequel ils évoluent.1 Malheureusement, les centres de services scolaires (CSS) et les commissions scolaires (CS) ne les répartissent pas correctement dans les écoles.

Une aide essentielle

Éric Pronovost rappelle que « la réussite éducative de chaque élève passe par plusieurs facteurs, comme le fait de bien s'alimenter. Comme dit l'adage, « ventre affamé n'a point d'oreilles ». On ne peut s'attendre à ce que les enfants soient bien attentifs quand ils ont faim. Nous sommes en période d'inflation, plusieurs familles ont de la difficulté à joindre les deux bouts et à nourrir leur famille. Les gens ont recours plus que jamais aux banques alimentaires. L'école joue alors un rôle essentiel pour combler une partie de ces besoins ». Le montant de l'enveloppe budgétaire est de 21,28 M$ au primaire et de 18,18 M$ au secondaire.

Le gouvernement reconnait l'importance de cette mesure, il l'a d'ailleurs protégée, ce qui signifie que les sommes allouées ne peuvent être dépensées pour autre chose. Afin de s'assurer que ce soient des aliments sains, il précise que les achats de nourriture doivent respecter les politiques alimentaires. « Nous avons plusieurs encadrements dans le milieu scolaire, dont le virage santé qui amène de bonnes pratiques. Il faut impliquer les gens du milieu si on veut qu'elles soient respectées », ajoute M. Pronovost.

Impliquer le personnel scolaire pour mieux gérer

Le personnel scolaire a plusieurs idées pour que l'aide alimentaire arrive directement à l'élève. « Mais lorsque nous sommes tenus dans l'ignorance des budgets, on ne peut pas s'assurer qu'ils atteignent leur cible, il faut impliquer le personnel de soutien scolaire, le personnel enseignant et le personnel professionnel, car ils sont à l'affut des signes d'insécurité alimentaire.

En plus de l'allocation pour la mesure de l'aide alimentaire, les établissements bénéficient de sommes supplémentaires avec la mesure 15010 - Milieu défavorisé. « Il y a donc plusieurs leviers pour aider les élèves, mais visiblement, l'argent n'est pas réparti équitablement. Il faut qu'il y ait de la reddition de comptes », conclut M. Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) compte plus de 36 500 membres. Il s'agit du seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire, réparti en 81 classes d'emplois, 25 centres de services scolaires et 20 syndicats locaux. La FPSS-CSQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

_____________________

1 Mesure 15012 - Aide alimentaire; document d'information complémentaire; ministère de l'Éducation du Québec; 2021; 26 pages

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette - FPSS-CSQ, Conseiller aux communications, Cellulaire : 514 346-6934, Courriel : [email protected]