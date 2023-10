/R E P R I S E -- Journée nationale de la vérité et la réconciliation : l'opposition officielle offre son soutien aux Premières Nations et les Inuit/

QUÉBEC, le 30 sept. 2023 /CNW/ - En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit tient à souligner l'événement et à offrir son soutien aux membres des Premières Nations et des Inuit.

« Cette journée vise à commémorer les enfants, les victimes et les survivants des pensionnats autochtones ainsi qu'à leur famille et leur communauté. En cette journée nationale, nous avons un devoir de mémoire de ne jamais oublier les injustices commises envers les Premières Nations et les Inuit. Nous devons continuer à paver la voie vers le chemin de la réconciliation. »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Rappelons que l'opposition officielle a exigé l'ajout du Principe de Joyce au projet de loi 32 instaurant la sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux, ce que la CAQ refuse toujours de faire.

L'étude détaillée doit commencer dans les prochaines semaines et l'opposition libérale continuera de travailler pour faire ajouter l'amendement au projet de loi.

