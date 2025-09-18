/R E P R I S E -- Journée des élus municipaux - Le gouvernement du Québec souligne l'engagement et encourage la participation citoyenne/

QUÉBEC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la deuxième édition de la Journée des élus municipaux, qui se tient cette année le 18 septembre, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, tient à souligner l'apport essentiel des personnes engagées au développement de nos collectivités, et à rappeler l'importance de valoriser l'intérêt croissant des citoyens pour la participation à la vie municipale.

L'engagement des personnes élues au sein des municipalités contribue au dynamisme de nos collectivités, où émergent des idées innovantes et des projets porteurs. Présentes au cœur de nos communautés, leurs actions, guidées par l'intérêt collectif, illustrent l'importance que ces gens accordent à la démocratie locale comme espace de dialogue et de concertation pour améliorer la qualité de vie de tous. Cette compréhension est un atout pour l'atteinte d'objectifs partagés par le gouvernement et les municipalités, notamment ceux établis dans le cadre de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité.

Cette année, c'est aussi l'occasion de rappeler que la démocratie municipale, c'est l'affaire de tous. Chacun peut s'impliquer, poser des questions, voter ou même se présenter aux élections municipales.

La Journée des élus municipaux s'inscrit annuellement au cœur de la Semaine de la municipalité. Partout au Québec, ce sont près de 8 000 personnes élues, issues de divers horizons, qui œuvrent quotidiennement dans environ 1 100 municipalités locales et municipalités régionales de comté. Elles contribuent à bâtir des milieux de vie dynamiques.

Citation :

« Ceux qui me connaissent savent que la vraie vie et le vrai monde sont au cœur de mon engagement politique. Nos élus municipaux occupent justement une place de choix dans notre démocratie, étant en contact quotidien avec vous. Ils doivent assurer la gestion des services de proximité, et veiller à la qualité de vie des citoyens. Cette proximité avec la réalité du terrain, combinée à une collaboration fructueuse avec le gouvernement, permet de créer des communautés propices au développement économique et social, à la faveur d'une plus grande prospérité individuelle et collective. À l'aube de la période électorale municipale, cette journée revêt également une importance toute particulière. Je profite de ce moment pour remercier tous ceux qui terminent leur mandat, et pour saluer les personnes qui choisissent de s'engager. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Attaché politique, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]