/R E P R I S E -- Invitations aux médias - Visite de presse au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée de la civilisation/

QUÉBEC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, invite les représentantes et représentants des médias à une visite de presse au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et au Musée de la civilisation (MCQ). Le ministre sera accompagné du directeur général du MNBAQ, M. Jean-Luc Murray et du président-directeur général du MCQ, M. Stéphan La Roche.

Une navette, au départ du MNBAQ, permettra le déplacement des participants entre les deux musées ainsi qu'un retour au MNBAQ à la fin de la visite.

Cet événement aura lieu :

Date : 26 janvier 2024



Heure: 11 h 30



Lieu : Musée national des beaux-arts du Québec 179, Grande Allée Ouest Québec (QC) G1R 2H1

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à :

Linda Tremblay, responsable des relations de presse

Musée national des beaux-arts du Québec

Tél. : 418 644-6440 poste 5532

[email protected]

Ou

Anne-Sophie Desmeules, responsable des relations de presse

Musée de la civilisation

Tél. : 418-643-5128, poste 208

[email protected]

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]