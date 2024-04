/R E P R I S E -- Invitations aux médias - Dévoilement d'un important partenariat entre HEC Montréal et iA Groupe financier pour soutenir la recherche en finance durable à HEC Montréal/

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à prendre part au dévoilement du partenariat entre HEC Montréal et iA Groupe financier pour soutenir la recherche en finance durable. Cette contribution financière permettra de développer des connaissances de pointe en finance durable, de former des spécialistes dans le domaine et de faciliter le transfert des connaissances vers le milieu des affaires. L'annonce se déroulera le 25 avril dès 11h00, à l'édifice Hélène-Desmarais HEC Montréal situé au cœur du quartier des affaires.

Informations pratiques

Quand: Jeudi le 25 avril 2024 à 11h00

Où : Édifice Hélène-Desmarais, situé au 501, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

Comment : Inscription obligatoire

Intervenants présents

Denis Ricard , président et chef de la direction de iA Groupe financier Federico Pasin , directeur de HEC Montréal Iwan Meier , titulaire de la Chaire en finance durable iA Groupe financier Michel Patry , président-directeur général de la Fondation HEC Montréal



À propos de la Fondation HEC Montréal

La Fondation HEC Montréal a pour mission d'appuyer l'École dans la formation d'une relève de calibre mondial, qui participera activement au développement social et économique du Québec, ainsi qu'au rayonnement de l'institution à l'échelle internationale. Pour réaliser sa mission, elle mobilise sa communauté et encourage sa générosité dans le but de soutenir financièrement les étudiantes et étudiants, de même que de développer des programmes d'études et de recherche stimulants, performants et novateurs.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

