Plus de 420 villes et municipalités participeront à la Grande semaine des tout-petits pour les 514 747 tout-petits au Québec

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Collectif petite enfance, responsable de la Grande semaine des tout-petits (GSTP), et Espace MUNI, chargé du programme Municipalité amie des enfants, invitent les médias au Lever de drapeau officiel le lundi 18 novembre prochain, dans le cadre de la 9e édition de la GSTP.

Pour cette deuxième édition de Lever de drapeaux, ce sont plus de 420 villes et municipalités au Québec engagées à participer à la GSTP, par exemple en hissant bien haut leur drapeau de la GSTP afin de donner une voix aux 514 747 tout-petits au Québec.

Seront présents : Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de la Ville de Brossard

Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance

Près de 20 tout-petits ainsi que quelques familles



Date : lundi 18 novembre 2024 Heure : 10 h Lieu : Hôtel de Ville de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

6854, rue Sherbrooke Est, Montréal

Tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard aux milieux où ils naissent et grandissent. La 9e édition de la Grande semaine des tout-petits - qui aura lieu du 18 au 24 novembre - propose de porter un regard sur les disparités sociales et territoriales vécues par les tout-petits et leur famille.

Pour connaitre les villes et municipalités participantes ici

