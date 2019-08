/R E P R I S E -- Invitation - La STL dévoile le premier autobus électrique urbain d'une autonomie de 250 km au Québec/

LAVAL, QC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Vimy, Mme Eva Nassif, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers, et le président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval (STL), M. Éric Morasse, vous convient à découvrir en exclusivité le premier autobus de la ligne 100% électrique à recharge lente qui sera mise en service à Laval. Cette ligne sera composée de 10 autobus électriques d'une autonomie de 250 km, acquis dans le cadre du plus important contrat accordé au Québec pour la production d'autobus électriques, en collaboration avec l'Association du transport urbain du Québec.

Quand : jeudi, 15 août 2019 Heure : 10 h (Un photo-op est prévu dès 10 h 05) Lieu : Société de transport de Laval

2250, avenue Francis-Hughes, Laval, H7S 2C3

Un tour en autobus suivra la conférence de presse pour ceux et celles qui désireront en faire l'essai.

En transport en commun : Autobus 37 à partir des stations Cartier ou De la Concorde

En voiture : Sortie boul. Industriel sur l'A-440. Stationnement disponible sur place

Camions de diffusion : Accès et stationnement à partir de la rue Cunard

Merci de confirmer votre présence auprès d'Estelle Lacroix à elacroix@stl.laval.qc.ca ou au 450 662-5400, poste 8388.

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Estelle Lacroix, elacroix@stl.laval.qc.ca, 450 662-5400, poste 8388

