/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Un avant-goût spectaculaire de Gladiateurs : Héros du Colisée au Musée de la civilisation/

Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, est heureux de vous inviter à découvrir en primeur

Gladiateurs : Héros du Colisée

Jeudi 20 juin 2024 à 10 h 30 au Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie, Québec)

QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation présente, du 21 juin au 22 septembre 2024, une nouvelle grande exposition internationale qui propose un voyage dans le temps et une incursion inédite dans le quotidien de ces combattants légendaires aux airs de demi-dieux : Gladiateurs : Héros du Colisée. Cette exposition est conçue et réalisée par Contemporanea Progetti et Expona, organisée par la Dre Rossella Rea, archéologue et ancienne directrice du Colisée de Rome, en collaboration avec la Dre Federica Rinaldi (Parc archéologique du Colisée, Rome), la Dre Sara Colantonio et la Dre Carlotta Caruso (Musée National Romain, Rome). Gladiateurs : Héros du Colisée est présentée au Musée de la civilisation avec un soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel.

