/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Trilogie Francoeur - Outremont rendra hommage à Lucien Francoeur, icône du rock québécois/

OUTREMONT, QC , le 29 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'Outremont 150, le maire d'Outremont, Laurent Desbois, la fille et la conjointe de Lucien Francoeur, respectivement Virginie Francoeur et Claudine Bertrand, convient les représentant(e)s des médias à une conférence de presse pour le lancement des trois événements gratuits en hommage à Lucien Francoeur, poète rocker et visionnaire.
- 16 août - spectacle Lucien Francoeur : le rocker sanctifié
- 8 septembre - projections Francoeur : on achève bien les rockers
- 23 octobre - soirée poésie Francoeur : on prend une chance avec toé
La conférence de presse se déroulera aussi en présence de :
- Robbie Hart, coréalisateur
- Geneviève Borne, animatrice du spectacle hommage
- Martin Dubreuil, acteur et comédien
- Louise Dupré, poète
- Yves Bisaillon, producteur - Fata Morgana productions
- David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Outremont
Date :
12 août 2025
Heure :
11 h
Lieu :
À l'extérieur à la place Monique-Mercure
adjacent le Théâtre Outremont à l'angle de l'avenue Bernard piétonne et de l'avenue Champagneur.
En cas de pluie, la conférence de presse se déroulera dans la salle Petit Outremont du Théâtre Outremont
situé au 1248, avenue Bernard Ouest à Outremont.
Confirmation de la présence et des besoins :
Mélanie Hamel, chargée de communication
Courriel : [email protected]
Cellulaire : 514 838-4764
Merci de spécifier si vous avez des besoins particuliers (stationnement de camion entre autres) avant le 8 août 2025.
Dossier de presse disponible sur demande.
