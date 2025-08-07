/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Trilogie Francoeur - Outremont rendra hommage à Lucien Francoeur, icône du rock québécois/

OUTREMONT, QC , le 29 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'Outremont 150, le maire d'Outremont, Laurent Desbois, la fille et la conjointe de Lucien Francoeur, respectivement Virginie Francoeur et Claudine Bertrand, convient les représentant(e)s des médias à une conférence de presse pour le lancement des trois événements gratuits en hommage à Lucien Francoeur, poète rocker et visionnaire.

16 août - spectacle Lucien Francoeur : le rocker sanctifié

: le rocker sanctifié 8 septembre - projections Francoeur : on achève bien les rockers

23 octobre - soirée poésie Francoeur : on prend une chance avec toé

La conférence de presse se déroulera aussi en présence de :

Robbie Hart , coréalisateur

, coréalisateur Geneviève Borne, animatrice du spectacle hommage

Martin Dubreuil , acteur et comédien

, acteur et comédien Louise Dupré, poète

Yves Bisaillon , producteur - Fata Morgana productions

, producteur - productions David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Outremont

Date : 12 août 2025 Heure : 11 h Lieu : À l'extérieur à la place Monique-Mercure

adjacent le Théâtre Outremont à l'angle de l'avenue Bernard piétonne et de l'avenue Champagneur. En cas de pluie, la conférence de presse se déroulera dans la salle Petit Outremont du Théâtre Outremont situé au 1248, avenue Bernard Ouest à Outremont.

Confirmation de la présence et des besoins :

Mélanie Hamel, chargée de communication

Courriel : [email protected]

Cellulaire : 514 838-4764

Merci de spécifier si vous avez des besoins particuliers (stationnement de camion entre autres) avant le 8 août 2025.

Dossier de presse disponible sur demande.

SOURCE Arrondissement d'Outremont

Mélanie Hamel, chargée de communication, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514 838-4764