40 000 000 $ au Lotto Max Un couple vivra un été de rêve grâce au gros lot

« C'est la deuxième fois en un peu plus d'un mois que le gros lot du Lotto Max est gagné au Québec. Souhaitons que la chance se poursuive tout au long de la saison estivale. Chaque gros lot remporté ici permet à des gens de profiter des retombées de la loterie. C'est l'une des nombreuses façons dont Loto-Québec contribue à la collectivité », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Faits saillants

Joseph Gosselin-Rompré a découvert son gain en revenant d'un séjour de pêche.

« On n'y croyait pas au début », a-t-il confié à propos du montant affiché sur l'écran de son téléphone. Pour en avoir le cœur net, il s'est rendu chez un détaillant pour faire valider le billet à la caisse. Résultat? C'était bel et bien vrai : le couple venait de gagner 40 000 000 $ au Lotto Max!

Passionné de pêche et de golf, le quarantenaire prévoit s'adonner à ces deux loisirs plus souvent dorénavant. En plus d'acheter un bateau de pêche, il envisage d'effectuer un voyage de golf. De quoi maximiser les plaisirs estivaux!

Avec le gros lot remporté, les gagnants ont aussi l'intention de gâter leurs enfants et réfléchissent désormais à l'idée de vendre leur maison familiale ou de la rénover.

Le billet chanceux a été acheté au Boni-Soir, situé au 2455, chemin Saint-Roch, à Sorel-Tracy. Ce détaillant recevra une commission de 400 000 $, équivalant à 1 % du gain.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec