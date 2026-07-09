2 000 000 $ - Des émotions fortes pour deux belles-mères et belles-filles de l'Outaouais

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Deux lots de 1 000 000 $ ont été remis à des gagnantes de l'Outaouais dans les dernières semaines. Le 12 juin, Pauline Lafontaine Gravelle est venue réclamer le gros lot de 1 000 000 $ qu'elle a remporté à l'Extra. Un peu plus d'une semaine plus tard, Paulette Sarrazin Dumoulin et Liliana Angelovici sont venues chercher leur lot de 1 000 000 $, remporté au Lotto 6/49. Les histoires de Pauline et de Paulette ont un point en commun : leurs belles-filles respectives y jouent un rôle!

Une alliance gagnante

Liliana Angelovici et Paulette Sarrazin Dumoulin (Groupe CNW/Loto-Québec) Pauline Lafontaine Gravelle (Groupe CNW/Loto-Québec)

Paulette Sarrazin Dumoulin et sa belle-fille Liliana Angelovici jouent à la loterie ensemble depuis plusieurs années. C'est Paulette qui a acheté leur billet du Lotto 6/49 pour le tirage du 20 juin.

La veille du tirage, Liliana discutait de sa retraite future avec sa belle-mère. Elle ne savait pas encore qu'elle s'apprêtait à la prendre plus tôt que prévu grâce à un gain à la loterie!

Lorsque Paulette a vérifié leur billet, elle a immédiatement appelé sa belle-fille pour lui annoncer qu'elles remportaient 1 000 000 $. Stupéfaite, Liliana s'est tout simplement exclamée : « Non! »

Les deux gagnantes prendront leur retraite et Paulette fera aussi un voyage en famille dans le Bas-Saint-Laurent.

Le billet chanceux a été acheté au dépanneur Bowman, situé au 32, chemin de la Lièvre Nord, à Bowman, dans la MRC de Papineau. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Sa belle-fille lui annonce qu'elle est millionnaire

Pauline Lafontaine Gravelle achète des billets de loterie à l'occasion.

En vérifiant son billet du Lotto Max avec l'Extra dans une épicerie, elle a d'abord cru qu'il était gagnant de 1 000 $ et était heureuse de cette surprise.

La belle-fille de Pauline a par la suite vérifié le billet sur l'application mobile Loto-Québec et a lancé à sa belle-mère : « Ce n'est pas 1 000 $ que tu as gagné, c'est un million! »

Grâce à ce lot 1 000 fois plus gros que ce qu'elle pensait, Pauline gâtera ses enfants et visitera l'Irlande.

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur O Pano 105, situé au 428, route 105, à Bois-Franc, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec