Lotto 6/49 - Le gros lot de 5 millions de dollars est remporté au Québec!

MONTRÉAL, le 5 juill. 2026 /CNW/ - Le Gros lot classique de 5 millions de dollars, offert au tirage du Lotto 6/49 d'hier, a été gagné grâce à un billet vendu au Québec!

Au prochain tirage du Lotto 6/49, le Gros lot de la Boule d'or s'élèvera à 26 millions de dollars, tandis que le Gros lot classique sera de 5 millions de dollars comme c'est le cas à chaque tirage.

Photo Loto-Québec

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

Source et renseignements : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec