/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Présentation du bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse/

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse de la province procéderont à la présentation du bilan annuel de la Direction de la protection de la jeunesse.

La conférence de presse se déroulera en mode hybride, soit en présence et en virtuel sur la plateforme Zoom.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse et/ou pourront recevoir le lien pour se connecter à la conférence virtuelle.

DATE : 11 juin 2026

HEURE : 10 h

LIEU : Québec

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relations médias - Santé Québec, [email protected]