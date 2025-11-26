/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation avec Jon Schleuss, président de The NewsGuild-CWA/

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - La FNCC-CSN accueille Jon Schleuss, président du syndicat américain The NewsGuild-CWA, pour une discussion sur les défis et perspectives du journalisme aux États-Unis dans un contexte politique polarisé. Cette rencontre permettra d'échanger sur les réalités qui touchent l'ensemble de la profession.

Aide-mémoire :

Quoi : Présentation avec Jon Schleuss, président de The NewsGuild-CWA La

pratique journalistique aux États-Unis à l'ère Trump : enjeux et perspectives Quand : Mercredi 26 novembre 2025, 15 h 15 Où : CSN - 1601, rue De Lorimier, Montréal (Salle 1600)

En ligne via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85786347390

À propos

Jon Schleuss est un journaliste spécialisé en données et leader syndical, il a travaillé au Los Angeles Times avant d'être élu président de The NewsGuild-CWA en 2019. Il milite pour la défense des droits des journalistes et l'amélioration des conditions de travail.

Fondé en 1933, The NewsGuild-CWA est le plus grand syndicat de journalistes et de professionnels des communications en Amérique du Nord, avec plus de 26 000 membres. Affilié à la Communications Workers of America et à l'AFL-CIO, il lutte pour des salaires équitables, des conditions de travail dignes et la défense d'un journalisme de qualité. Le syndicat représente des journalistes dans la presse écrite, numérique, la radio et la télévision, ainsi que des travailleurs dans des secteurs connexes. The NewsGuild-CWA représente notamment les journalistes travaillant au Washington Post, New York Times, New Yorker, Chicago Tribune, Time Magazine.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

Traduction simultanée : https://attend.wordly.ai/join/NPBT-0271

(pour les gens en présentiel ayant besoin de traduction, veuillez apporter vos écouteurs)

