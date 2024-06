/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Petit-déjeuner de presse : Parlons pertinence des soins/

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - Choisir avec soin Québec et le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) convient les représentantes et représentants des médias à un petit-déjeuner de presse au cours duquel quatre médecins partageront leur expertise et lanceront dans la discussion les questions suivantes :

Surmédication chez les personnes âgées : le Québec en fait-il assez pour combattre ce fléau?

Dre Élise Boulanger





Dre Élise Boulanger Tests et marketing auprès du grand public : à qui profitent ces publicités?

Dr René Wittmer





Dr René Wittmer Prescription de tests et de traitements chez les femmes : que nous dit la science?

Dre Geneviève Bois





Dre Geneviève Bois Certains experts recommandent maintenant la mammographie à partir de 40 ans. Le Québec devrait-il emboîter le pas?

Dre Guylène Thériault

DATE : Jeudi 13 juin 2024

HEURE : 7 h 30 : petit-déjeuner et inscription - 8 h à 9 h : discussion avec les ressources expertes

LIEU : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle ‒ Station de métro Place-d'Armes

CLIQUER ICI POUR LES DÉTAILS ET POUR S'INSCRIRE

N.B. : Le formulaire d'inscription rempli est attendu au plus tard le mardi 11 juin 2024, à 16 h.

