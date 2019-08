/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Parc national d'Opémican - Inauguration officielle du secteur de la pointe Opémican/

TÉMISCAMING, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Jacques Caron, vous convient à l'inauguration officielle du secteur de la pointe Opémican du parc national d'Opémican.

Date : Jeudi 22 août 2019



Heure : 11 h 30



Endroit : Parc national d'Opémican

Centre de services de la pointe Opémican

5555, chemin Opémican

Témiscaming (Québec) J0Z 2K0



Événement : Conférence de presse, suivie d'un cocktail dinatoire

et d'une visite du site patrimonial de la pointe Opémican

(fin estimée à 14 h 30)

